اليوم السابع
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التحفظ على 18 مشجعا للإسماعيلى فى أحداث شغب" الخروج من البطولة العربية"

الثلاثاء، 12 يناير 2021 04:11 م
التحفظ على 18 مشجعا للإسماعيلى فى أحداث شغب" الخروج من البطولة العربية" حبس - ارشيفية
الإسماعيلية – صبرى غانم

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تحفظت مديرية أمن الإسماعيلية على 18 شخصا من مشجعي النادي الإسماعيلي الذين شاركوا أمس، فى الوقفة الاحتجاجية أمام النادى ، عقب هزيمة الدراويش من الرجاء البيضاوى المغربى وخروجه من البطولة العربية، كما أفرجت المديرية عن 15آخرين بعد تفريغ الكاميرات المحيطة باستاد الإسماعيلي بشارع رضا.

وشهد شارع رضا والشوارع المحيطة به وميدان الممر وشارع المدارس مساء أمس الإثنين، أحداث شغب وصلت إلى اشتباكات مع الشرطة بالحجارة عقب انتهاء مباراة الإسماعيلي مع الرجاء المغربى.

وفضت قوات الشرطة الجماهير من أمام الاستاد بقنابل الغاز المسيل للدموع، فيما استمر الكر والفر حتى بعد منتصف الليل.

وتعرض الإسماعيلي لهزيمة ثقيلة بثلاثية نظيفة أمام الرجاء المغربى، وودع بسببها كأس البطولة العربية، الأمر الذي دعا الجماهير تطالب برحيل مجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم عثمان.

وتدخلت قوات الأمن لفض المظاهرات الغاضبة فى محيط ستاد الإسماعيلية حتى لا تتفاقم الأمور بعد خروج الدراويش من البطولة العربية، حيث هتفت الجماهير "كفاية حرام.. مش هنمشى هو يمشى".

 

 


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