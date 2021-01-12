التأمين الصحى بالشرقية: إنشاء لجنة لزرع القرنية تخدم 6 محافظات

الشرقية- فتحية الديب

قال الدكتور جمال سلامة، مدير عام فرع التأمين الصحى بمحافظة الشرقية، إنه تم الموافقة من قبل السلطة المختصة بالهيئة العامة للتأمين الصحى، على إنشاء لجنة لزرع القرنية بالشرقية، وذلك من أجل تخفيف العبء المادى على المرضى وأعباء السفر للهيئة بالقاهرة.

وأضاف مدير عام فرع التأمين الصحى بالشرقية، لـ" اليوم السابع" أن اللجنة تعتبر ثالث لجنة على مستوى الجمهورية يتم انشائها، و سوف تخدم 6 محافظات وهى" الشرقية -الاسماعيلية -والدقهلية- المنوفية- الغربية -القليوبية".

يذكر أن الهيئة قد وافقت منذ أيام أيضا على تشكيل لجنتين لفحص مرضى أمراض القلب، بكل منطقة التأمين الصحى بالعاشر من رمضان، ومنطقة فاقوس، على أن يتم تفعيل اللجان بكل من عيادة العاشر من رمضان وعيادة فاقوس، مرة كل أسبوع فى البداية عمل اللجنتين، حرصا على رفع المعاناة المادية والبدنية على مرضى محافظة الشرقية وتقديم خدمات متميزة مكتملة بوحدات الفرع المختلفة وعدم تحويل المرضى إلى أماكن أخرى، وتحملهم أعباء السفر و تكبدهم مبالغ مالية للإنتقال.