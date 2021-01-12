بغداد (أ ش أ)

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الثلاثاء، اعتقال ما يسمى بـ"قناص داعش" فى محافظة كركوك شمالى البلاد، وذكرت الوكالة - في بيان، أوردته قناة "السومرية" الإخبارية - أن "عناصر وكالة الاستخبارات تمكنت من اعتقال أحد الإرهابيين المطلوبين وفق أحكام المادة (4 إرهاب) لانتمائه لعصابات داعش الإرهابي، والذي عمل بما يسمى قاطع كركوك بصفة قناص ضمن كتيبة القناصين بفرقة القادسية".