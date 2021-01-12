وأضاف البيان: "إنه تم اعتقال الإرهابي بمخيم ليلان للنازحين، وقد تم تدوين أقواله بالاعترافات بانتمائه لتلك العصابات الإجرامية واشتراكه بعدة عمليات إرهابية ضمن اختصاصه في القنص ضد القوات الأمنية".