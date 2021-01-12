اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 يناير 2021 07:03 م
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الاتحاد الأوروبى يدعو إسرائيل إلى استئناف محادثات السلام بدلا من بناء المستوطنات

الثلاثاء، 12 يناير 2021 06:51 م
الاتحاد الأوروبى يدعو إسرائيل إلى استئناف محادثات السلام بدلا من بناء المستوطنات بناء مستوطنات
روما أ ش أ

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طالب الاتحاد الأوروبى، إسرائيل باستئناف المحادثات مع الطرف الفلسطينى بدلا من مواصلة بناء وتوسيع المستوطنات، وذلك كرد فعل على إعلان السلطات الإسرائيلية نيتها بناء 800 وحدة استيطانية فى الضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل - حسبما أوردت وكالة أنباء (آكي) الإيطالية اليوم الثلاثاء - "إن موقف الاتحاد الأوروبى لايزال ثابتا إزاء معارضة أى عمليات بناء أو توسيع مستوطنات على أراضٍ محتلة".

وقال بيتر ستانو المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية "إن الأوروبين يؤكدون أن بناء المستوطنات يعتبر عملا غير شرعى بالنظر إلى القانون الدولي، حيث تسهم مثل هذه التصرفات فى عرقلة عملية السلام وحل الدولتين، كما أنها تنسف أى إجراء لبناء الثقة بين الطرفين الإسرائيلى والفلسطيني".

وشدد ستانو على مطالبة الاتحاد إسرائيل بوقف هذه الممارسات وإعطاء رؤية واضحة لبناء الثقة، مؤكداً ضرورة العمل على استئناف المحادثات بدلًا من استئناف بناء المستوطنات.

 


الاتحاد الأوروبى

إسرائيل

استئناف محادثات السلام

بناء المستوطنات

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