اليوم السابع
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افتتاح مركز شباب شبرا البلد بشبرا الخيمة بالقليوبية بعد تطويره بتكلفة 2 مليون

الثلاثاء، 12 يناير 2021 01:42 ص
افتتاح مركز شباب شبرا البلد بشبرا الخيمة بالقليوبية بعد تطويره بتكلفة 2 مليون خلال افتتاح مركز شباب شبرا البلد
القليوبية إبراهيم سالم

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شهدت إيمان عبدالجابر وكيل وزارة الرياضة ورئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، نائبا عن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وطارق ندى مدير الإدارة المركزية لمراكز الشباب، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، افتتاح مركز شباب شبرا البلد التابع لإدارة شباب شبرا الخيمة بالقليوبية بعد تطويره.

وتضمنت عملية التطوير إعادة إنشاء ملعب النجيل الصناعي وصالة تنس الطاولة وغرف خلع الملابس والحمامات والمبنى الإداري والمدخل وصالة الجيم وكذلك النادي الاجتماعي، بتكلفة 2 مليون جنيه من إيرادات المركز لخدمة أهالي شبرا البلد.

كما تفقد الحضور الملعب الاستثماري بنظام حق الانتفاع bot وقاعة زمردة للأفراح الملحقة بالمركز.

توجه "الصبروط"، في كلمته بخالص الشكر والتقدير للقائمين بتطوير مراكز الشباب موجها الشكر للدكتور أشرف صبحي لرعايته للتطوير الإنشائي بمراكز الشباب لخدمة الأعضاء، مؤكدا دعمه لجميع الأفكار التي من شأنها النهوض بمراكز الشباب والأنشطة الشبابية بالقليوبية.

حضر الافتتاح وليد الفرماوي وكيل المديرية للرياضة، ومحمد عبد المؤمن وكيل المديرية للشباب، وأشرف خير مدير إدارة شباب شبرا، وخالد جلال مدير مركز الشباب ورئيس وأعضاء مجلس إدارة المركز وعدد من القيادات المحلية وأهالي شبرا البلد.

تفقد مركز شباب شبرا الخيمة

تفقد مركز شباب شبرا الخيمة

 

جانب من الجولة
جانب من الجولة

 

خلال الافتتاح
خلال الافتتاح

 

خلال الجولة
خلال الجولة

 


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