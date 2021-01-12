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اعتقال رجل على علاقة بأعمال الشغب فى الكونجرس

الثلاثاء، 12 يناير 2021 08:45 م
اعتقال رجل على علاقة بأعمال الشغب فى الكونجرس الكونجرس
كتب أحمد عرفة

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أعلن المتحدث باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، اليوم الثلاثاء، اعتقال أحد المشتبه بعلاقتهم بأعمال الشغب التى حدثت فى واشنطن واقتحام مبنى الكابيتول الأسبوع الماضي.

ووفقا لموقع روسيا اليوم،  قال المتحدث باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، إن عناصر من الـFBI، اعتقلوا في نيويورك آرون موستوفسكي، لعلاقته بحصار أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب لمبنى الكابيتول، لينضم إلى قائمة طويلة من المشتبه بهم الذين يواجهون اتهامات.

الجدير بالذكر أن مجموعة من أنصار ترامب اقتحمت مبنى الكابيتول بواشنطن في 6 يناير في محاولة لمنع الكونجرس من إقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي أكدت فوز الديمقراطي جو بايدن.

 


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