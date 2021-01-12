اليوم السابع
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استنفار أمنى أمام تويتر خوفا من اقتحامه من قبل أنصار ترامب

الثلاثاء، 12 يناير 2021 01:27 ص
استنفار أمنى أمام تويتر خوفا من اقتحامه من قبل أنصار ترامب استنفار أمنى أمام تويتر
وكالات

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استنفار أمنى بمحيط مبنى إدارة "تويتر" تحسبا لمظاهرات مرتقبة من قبل أنصار ترامب احتجاجا على قرار إدارة الموقع بحجب حسابه الشخصى.

وقد شهد المنطقة تواجد أمنى مكثف من قبل الشرطة الأمريكية، خوفا من اقتحام المبنى من قبل المتظاهرين الغاضبين.

وطرح الديمقراطيون بمجلس النواب اليوم الإثنين تشريعا من مادة واحدة لمساءلة الرئيس دونالد ترامب تمهيدا لعزله بتهمة "التحريض على التمرد" لدوره في الهجوم على مبنى الكونجرس الأسبوع الماضي.

ويشير التشريع إلى أن ترامب ألقى خطابا وسط تجمع قبل قليل من قيام أنصاره بالهجوم وأنه أدلى بتصريحات "شجعت وأدت إلى" أعمال فوضوية في الكابيتول.

وعرقل الجمهوريون بمجلس النواب الأمريكي تحركا للديمقراطيين اليوم الاثنين من أجل طرح تشريع يحث نائب الرئيس مايك بنس على البدء في عملية تفعيل التعديل الخامس والعشرين من الدستور الأمريكي لعزل الرئيس دونالد ترامب.

 

تويتر

ترامب

أنصار ترامب

مظاهرات أمريكا

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