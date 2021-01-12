استمرار حملات تعقيم المنشآت والمصالح الحكومية بالفيوم

جاء ذلك خلال الااجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء مجالس المدن، ومسئولي المتابعة الميدانية بالمحافظة، لبحث عدد من الملفات الحيوية المهمة.
وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، بأن المحافظ خلال الاجتماع أعلن عن إطلاق حملة موسعة بداية من يوم الجمعة القادم لتطهير وتعقيم كافة المنشآت والمصالح الحكومية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، موضحاً أنه تم توفير 10 أطنان من الكولور لتوزيعها على مجالس المدن بهذا الشأن، مع استمرار أعمال التطهير والتعقيم بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية.
وشدد محافظ الفيوم على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة، ومتابعة تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الإجتماعي، تجنباً لإنتشار العدوى بفيروس كورونا، كما وجه المحافظ مسئولي المتابعة الميدانية بمراجعة مواعيد غلق المحال التجارية والورش، والتأكد من التزام العاملين بها بارتداء الكمامات.
وأشار المحافظ إلى أهمية الدور التوعوي في الوقاية من العدوى أو الإصابة بفيروس كورونا، لافتاً إلى أهمية التنسيق بين الجهاز التنفيذي من جانب وأئمة المساجد ورجال الدين المسيحي من جانب آخر لتوعية المواطنين بضرورة الاالتزام بالإجراءات الوقائية حفاظاً على سلامتهم.
ووجه محافظ الفيوم رؤساء المدن بالتنسيق مع وحدتي المتغيرات المكانية والتدخل السريع بالمحافظة، للوقوف على مخالفات البناء أولا بأول والإزالة الفورية لمختلف صور التعديات، مؤكداً أنه لن يتم تسليم نموذج 10 ـ الخاص بإجراءات التصالح ـ للمواطن المتقدم لهذا الشأن إلا بعد انتهاء لجان البت من فحص ملف التصالح وسداد كافة المستحقات المالية عنه ومراجعته مع وحدة المتغيرات المكانية.
كما ناقش محافظ الفيوم رؤساء المدن حول المشروعات الخدمية والتنموية التي يتم تنفيذها بشتى أرجاء المحافظة، وما تم إنجازه منها، موجهاً بسرعة الانتهاء من الأعمال خلال المواعيد المحددة سلفاً تبعاً للجداول الزمنية وتحت إشراف اللجان المختصة، والعمل على إيجاد حلول إيجابية لكافة المشكلات بمختلف المشروعات العالقة لتدخل حيز التنفيذ خدمة للمواطنين.
استمرار حملات تعقيم المنشآت والمصالح الحكومية بالفيومالثلاثاء، 12 يناير 2021 01:50 م
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جاء ذلك خلال الااجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء مجالس المدن، ومسئولي المتابعة الميدانية بالمحافظة، لبحث عدد من الملفات الحيوية المهمة.
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