اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 12 يناير 2021 02:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

استمرار حملات تعقيم المنشآت والمصالح الحكومية بالفيوم

الثلاثاء، 12 يناير 2021 01:50 م
استمرار حملات تعقيم المنشآت والمصالح الحكومية بالفيوم جانب من حملة التعقيم
الفيوم رباب الجالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، رؤساء مجالس المدن بتكثيف أعمال حملات التعقيم والتطهير بكافة المنشآت والمصالح الحكومية والأماكن الحيوية من خلال حملة موسعة بهذا الصدد ـ بداية من يوم الجمعة القادم ـ بالتنسيق مع مسئولي الإدرات الخدمية بالمراكز، لمنع إنتشار العدوى بفيروس "كورونا".

جاء ذلك خلال الااجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء مجالس المدن، ومسئولي المتابعة الميدانية بالمحافظة، لبحث عدد من الملفات الحيوية المهمة.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، بأن المحافظ خلال الاجتماع أعلن عن إطلاق حملة موسعة بداية من يوم الجمعة القادم لتطهير وتعقيم كافة المنشآت والمصالح الحكومية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، موضحاً أنه تم توفير 10 أطنان من الكولور لتوزيعها على مجالس المدن بهذا الشأن، مع استمرار أعمال التطهير والتعقيم بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية.

وشدد محافظ الفيوم على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة، ومتابعة تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الإجتماعي، تجنباً لإنتشار العدوى بفيروس كورونا، كما وجه المحافظ مسئولي المتابعة الميدانية بمراجعة مواعيد غلق المحال التجارية والورش، والتأكد من التزام العاملين بها بارتداء الكمامات.

وأشار المحافظ إلى أهمية الدور التوعوي في الوقاية من العدوى أو الإصابة بفيروس كورونا، لافتاً إلى أهمية التنسيق بين الجهاز التنفيذي من جانب وأئمة المساجد ورجال الدين المسيحي من جانب آخر لتوعية المواطنين بضرورة الاالتزام بالإجراءات الوقائية حفاظاً على سلامتهم.

ووجه محافظ الفيوم رؤساء المدن بالتنسيق مع وحدتي المتغيرات المكانية والتدخل السريع بالمحافظة، للوقوف على مخالفات البناء أولا بأول والإزالة الفورية لمختلف صور التعديات، مؤكداً أنه لن يتم تسليم نموذج 10 ـ الخاص بإجراءات التصالح ـ للمواطن المتقدم لهذا الشأن إلا بعد انتهاء لجان البت من فحص ملف التصالح وسداد كافة المستحقات المالية عنه ومراجعته مع وحدة المتغيرات المكانية.

كما ناقش محافظ الفيوم رؤساء المدن حول المشروعات الخدمية والتنموية التي يتم تنفيذها بشتى أرجاء المحافظة، وما تم إنجازه منها، موجهاً بسرعة الانتهاء من الأعمال خلال المواعيد المحددة سلفاً تبعاً للجداول الزمنية وتحت إشراف اللجان المختصة، والعمل على إيجاد حلول إيجابية لكافة المشكلات بمختلف المشروعات العالقة لتدخل حيز التنفيذ خدمة للمواطنين.
 


الفيوم

محافظة الفيوم

فيروس كورونا المستجد

اخبار الفيوم

محافظ الفيوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نواب محافظتى أسيوط والفيوم ينتهون من أداء اليمين الدستورية بالجلسة الإجرائية

الثلاثاء، 12 يناير 2021 01:19 م

"اليوم السابع" داخل منزل ديسريه الإيطالية.. اعتنقت الإسلام وغيرت اسمها وتزوجت من مصرى منذ 15 عاما.. أمينة: بعرف اعمل الملوخية والمحشى وبحب شهر رمضان.. الريف جميل وعدم احترام الخصوصية أبرز سلبياته.. فيديو وصور

الثلاثاء، 12 يناير 2021 10:00 ص

ابن الفيوم تزوج إيطالية وحولها إلى أمينة "حريفة الملوخية والمحشى"..فيديو لايف

الإثنين، 11 يناير 2021 05:35 م

مميش من جامعة الفيوم: تعطل سفينة أبرزت فكرة حفر قناة السويس الجديدة

الإثنين، 11 يناير 2021 04:43 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة