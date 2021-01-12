أعلن مسؤولون فى إندونيسيا اليوم الثلاثاء، أن عمليات البحث لا زالت جارية للعثور على 26 مفقودا جراء انهيارين أرضيين ضربا غرب البلاد خلال اليومين الماضيين، وقال المتحدث باسم وكالة التخفيف من آثار الكوارث راديتيا جاتى إن الأمطار الغزيرة عرقلت عمليات البحث بموقع الكارثة بمقاطعة "جاوة الغربية"، وذلك حسبما نقلت ذكرت قناة "إيه بي سي" الأمريكية.
ولقى 13 شخص مصرعهم وأصيب 29 آخرين فى الانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة الأحد، وبعض الضحايا هم من عمال الإنقاذ العاملين بموقع الانهيار الأول.
يذكر أن الأمطار الموسمية خلال الأيام الماضية تسببت في عشرات الانهيارات الأرضية والفيضانات بمعظم أنحاء إندونيسيا.
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