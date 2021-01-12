إيطاليا تسجل 616 وفاة جديدة بكورونا وأكثر من 14 ألف إصابة

كتب أحمد عرفة

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيلها 14242 إصابة و616 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ما يمثل ارتفاعا ملموسا لكلا المؤشرين.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أكدت وزارة الصحة الإيطالية، في إحصائية جديدة، ارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 14242 حالة، ليصل العدد العام إلى مستوى 2303263.

وتمثل هذه الحصيلة ارتفاعا لمؤشر الإصابات الذي شهد قبل ذلك تراجعا حيث بلغ يوم 9 يناير 19978 حالة، وفي 10 يناير 18627، وفي 11 يناير 12532، ولفتت وزارة الصحة الإيطالية إلى أنها رصدت 616 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 79819 حالة.