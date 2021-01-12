إن بي سي الأمريكية: جماعات يمينية متطرفة تدعو لاستهداف مسؤولين يوم تنصيب بايدن

كتب أحمد عرفة

أكدت شبكة إن بي سي الأمريكية، أن جماعات يمينية متطرفة تدعو لاستهداف مسئولين حكوميين يوم تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، وفقا لمصادر إعلامية.

وأضافت شبكة إن بي سي الأمريكية، أن الجماعات اليمينية المتطرفة تستخدم رسائل مشفرة وغرف محادثة سرية للتنسيق فيما بينها.

وتابعت شبكة إن بي سي الأمريكية، أن بعض هؤلاء يشارك معلومات لصناعة قنابل وأسلحة بشكل يدوي.

وفى وقت سابق أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن حجبه عن مواقع التواصل الاجتماعية أمر يثير "الغضب".

وقال ترامب، فى تصريحات صحفية، قبل استقلال طائرة الرئاسة فى قاعدة أندروز المشتركة فى ماريلاند، حسبما نقلت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، أنه لا يزال يتمتع بـ"دعم هائل"، وذلك فى أعقاب التطورات التى جاءت بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وأعرب ترامب عن اعتقاده بأن "التكنولوجيات الضخمة تفعل شيئاً فظيعاً من أجل بلدنا ولبلدنا... وسيكون خطئا كارثياً بالنسبة لهم".