ولقى 13 شخصا مصرعهم وأصيب 29 آخرين فى الانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة الأحد، وبعض الضحايا هم من عمال الإنقاذ العاملين بموقع الانهيار الأول.

يذكر أن الأمطار الموسمية خلال الأيام الماضية تسببت في عشرات الانهيارات الأرضية والفيضانات بمعظم أنحاء إندونيسيا.