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إعادة فتح 10 مساجد بالقليوبية بعد تعهد المصلين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية

الثلاثاء، 12 يناير 2021 07:14 م
إعادة فتح 10 مساجد بالقليوبية بعد تعهد المصلين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

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اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرار لجنة أزمة كورونا بديوان عام الوزارة، بإعادة فتح 10 مساجد بمديرية أوقاف القليوبية اليوم الثلاثاء، مع التأكيد على رواد هذه المسجد خاصة وجميع المصلين على مستوى مساجد الجمهورية بالالتزام بارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الشخصي ومراعاة التباعد الاجتماعى.
 
وذكر بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، أن مديرية أوقاف القليوبية أفادت أنه تقدم عدد من رواد المساجد التالية بتعهدات وإقرارات بالتزامهم بالإجراءات الاحترازية والوقائية وعدم مخالفتها مرة أخرى، وهذه المساجد كالتالى:
 
1) مسجد مالك الملك - نقباس بنها ثان
2) مسجد رياض الصالحين – مدينة الأمل شبرا شرق
3) مسجد سيدى أحمد خضر– الشرقاوية شبرا غرب
4) مسجد الشعراوي – حوض العمدة شبرا غرب
5) مسجد الإسراء والمعراج – عزبة عثمان شبرا غراب
6) مسجد الجديد البحري – طلحة بنها أول
7) مسجد الهلالي – طلحة بنها أول
8) مسجد النجار – بنها أول
9) مسجد عاطف عيسي – عزبة الزراعة بنها أول
10) مسجد الدعوة – نقباس بنها ثان
 
وأوضحت المديرية أن هذه المساجد تم غلقها منذ 29 /12 / 2020 لعدم التزام بعض روادها بالإجراءات الاحترازية.
 
وأكدت اللجنة أن طاعة الله (عز وجل) لا تنال بمعصيته سبحانه في أذى الخلق ومن كان يحب بيوت الله (عز وجل) فليحرص على بقائها مفتوحة من خلال التزامه بالتعليمات والإجراءات الوقائية.

 


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فتح مسجد النور

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