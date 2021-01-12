إصابة الرئيس البرتغالى مارسيلو بفيروس كورونا

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أكد الموقع الرسمي للرئاسة البرتغالية إصابة الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا بفيروس كورونا المستجد.

وذكر المكتب الصحفي للرئيس البرتغالي -في بيان نقلته قناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الثلاثاء- أن اختبار الرئيس مارسيلو للكشف عن كورونا كان سلبيًا، وعلى الرغم من سلبية اختبار مولدات المضاد، كانت نتائج اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) إيجابية.

وأضاف البيان أن الرئيس لم تظهر عليه أي أعراض للمرض.

يُذكر أن البرتغال سجلت أكثر من 489 ألف إصابة بفيروس كورونا منذ بدء الوباء، وأكثر من 7.9 ألف حالة وفاة جراء الفيروس، حسب بيانات وزارة الصحة البرتغالية.