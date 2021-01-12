إصابات كورونا تجبر سلطات أونتاريو الكندية على إصدار أمر بإبقاء المواطنين بالمنازل

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تسبب ظهور حالات إصابة جديدة بسلالة فيروس كورونا المتحورة فى مقاطعة أونتاريو الكندية، الأكثر اكتظاظا بالسكان فى البلاد، واستمرار تصاعد عدد حالات الإصابة بالفيروس، فى إجبار السلطات هناك على إصدار (أمر بالبقاء فى المنزل) .

ومن المقرر أن يدخل أمر البقاء فى المنزل حيز التنفيذ اعتبارا من بعد غد الخميس.

وأعلن مسؤولو مقاطعة أونتاريو الكندية اليوم الثلاثاء عن 8 حالات جديدة لفيروس كورونا المتحور الذى ظهر للمرة الأولى فى المملكة المتحدة، مشيرين إلى أنهم لم يتمكنوا من العثور على رابط سفر لثلاثة أشخاص منهم، مما يشير إلى أن السلالة الجديدة قد تكون منتشرة بالفعل فى المجتمع.

وارتفع بذلك عدد المصابين بالسلالة الجديدة فى المقاطعة إلى 14 شخصا، فضلا عن احتمالية أن يكون هناك المزيد من الحالات غير المكتشفة.