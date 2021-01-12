إصابات كورونا العالمية تتجاوز 90.6 مليون والوفيات 1.941 مليون

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 90.6 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و941 ألفا و538.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 376188 22458625
الهند 151327 10479179
البرازيل 203100 8105790
روسيا 62273 3425269
المملكة المتحدة 81960 3118518
فرنسا 68060 2786838
تركيا 22981 2336476
إيطاليا 79203 2289021
إسبانيا 52275 2111782
ألمانيا 41266 1932793
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