اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 يناير 2021 12:56 م
خالد صلاح
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إصابات كورونا العالمية تتجاوز 90.6 مليون والوفيات 1.941 مليون

الثلاثاء، 12 يناير 2021 12:28 م
إصابات كورونا العالمية تتجاوز 90.6 مليون والوفيات 1.941 مليون كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 90.6 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و941 ألفا و538.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول                 إجمالي الوفيات                    عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة      376188                               22458625

الهند                   151327                                10479179

البرازيل              203100                                  8105790

روسيا                 62273                                    3425269

المملكة المتحدة       81960                                    3118518

فرنسا                 68060                                    2786838

تركيا                 22981                                     2336476

إيطاليا                79203                                     2289021

إسبانيا               52275                                       2111782

ألمانيا               41266                                       1932793 


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