إصابات كورونا العالمية تتجاوز 90.6 مليون والوفيات 1.941 مليون

رويترز

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 90.6 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و941 ألفا و538.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 376188 22458625

الهند 151327 10479179

البرازيل 203100 8105790

روسيا 62273 3425269

المملكة المتحدة 81960 3118518

فرنسا 68060 2786838

تركيا 22981 2336476

إيطاليا 79203 2289021

إسبانيا 52275 2111782

ألمانيا 41266 1932793