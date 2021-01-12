إحلال وتجديد أعمدة الإنارة برأس غارب بالبحر الأحمر لتحسين المظهر الجمالى

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن مجلس مدينة رأس غارب، شمال البحر الأحمر، قيام حملات لعمل إحلال وتجديد لجميع أعمدة الإنارة المختلفة بشوارع المدينة، وتغير كشافات الإنارة، وذلك لتحسين الصورة البصرية والمظهر الجمالي للمدينة.

من جانبه قال اللواء إيهاب رأفت، رئيس مدينة رأس غارب، في بيان له، أن يجري اليوم أعمال إحلال وتجديد أعمدة الكهرباء وتغيير الكارلات وكشافات الإنارة بشارع المينا، موضحا أن عملية احلال وتغيير الأعمدة التالفة وتغيير الكابلات التالفة وكشافات الإنارة يأتي ضمن خطة الإنارة الجديدة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف رئيس مدينة رأس غارب، أنه جار أعمال حصر جميع الأعمدة بشوارع المدينة لرفع كفاءتها وإعادة طلائها بمادة البريمر تمهيدا لإعادة دهانها بلون النيكل حفاظا عليها من آثار العوامل الجوية وكذلك الأرصفة التالفة وإعادة تغيير البردورات .

وأوضح رئيس المدينة، أنه تم الانتهاء من دهان أعمدة الإنارة بشارع الإذاعة وشارع الحرية وبعض الشوارع الجانبية وجار استكمال أعمال دهان باقى أعمدة الإنارة بجميع شوارع المدينة الرئيسية وكذلك جار تغيير البردورات التالفة بشارع الحرية.