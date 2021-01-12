أوقاف الأقصر" تعلن إنتهاء فرش مسجد الإيمان بنجع ريان بمنشأة العمارى..صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه تم الإنتهاء من فرش مسجد الإيمان بنجع ريان بمنشأة العمارى، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى الذى تقوم به وزاره الأوقاف، تحت رعايه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وأضاف وكيل أوقاف الأقصر، فى بيان صحفى، أن مديريه أوقاف الأقصرفرشت مسجد الإيمان بنجع ريان بمنشأة العمارى بمدينة الاقصر، والتابع لإدارة أوقاف بندر الأقصر بالسجاد الجديد الوارد من الوزارة، موجهاً الشكر لجميع الجهات والهيئات والأشخاص، الذين ساهموا فى فرش هذه المسجد.

وأعلنت محافظة الأقصر، عن حصاد وإنجازات مديرية أوقاف الأقصر عن عام 2020، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للعمل الدعوى والإدارى بمديرية أوقاف الأقصر، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية، وبقيادة الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل الأوقاف بالأقصر، وتم فى القطاع الدعوي الإهتمام بالقطاع الديني والدعوي فهو من أولويات اهتمام الوزارة حيث أنه هو القطاع الأهم في منظومة العمل بوزارة الاوقاف ولقد شهد تحقيق عدة إنجازات في هذا القطاع وذلك علي النحو التالي:- (تم اعتماد عدد( 10) مدارس علمية علي مستوي المديرية ويقوم بالتدريس فيها عدد ( 50) من أكفأ الائمة بالمديرية وخلال العام المنصرم تم عقد( 450) محاضرة وذلك حتى العشرين من شهر مارس 2020 حيث تم بعد هذا التاريخ تم تعليق العمل بها نظرا لجائحة كورونا، وتم اعتماد عدد( 40 )مدرسة قرانية ويقوم بالتدريس فيها عدد( 114 )محفظ ويدرس فيها مايقرب من( 2425 )طالب وطالبة واعتبارا من 20 مارس 2020 تم تعليق العمل بها نظرا لجائحة كورونا، وتم اعتماد عدد ( 2) مركز لاعداد محفظي القرآن الكريم علي مستوي المحافظة ويقوم بالتدريس فيها عدد ( 12) محفظ ومدرس ويدرس فيها مايقرب( 224)طالب وطالبة بمختلف الاعمار واعتبارا من 20 مارس 2020 تم تعليق العمل بها نظرا لجائحة كورونا).



فرش مسجد الإيمان بنجع ريان بمنشأة العمارى بسجاد جديد