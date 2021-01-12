أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية فى ألمانيا اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 12 ألفا و802 إصاب جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالى لحالات الإصابة المؤكدة فى ألمانيا منذ بداية الجائحة إلى مليون و933 ألفا و826 حالة.
ونقلت صحيفة بيلد الألمانية عن البيانات التي ينشرها المعهد القول انه سجل 891 وفاة جديدة خلال الساعات الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة إلى 41 ألفا و29 حالة.
وأفادت البيانات بأن حوالي مليون و525 ألفا و300 حالة تماثلت للشفاء من المرض بينما هناك 334 ألفا و800 حالة نشطة في البلاد.
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