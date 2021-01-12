ونقلت صحيفة بيلد الألمانية عن البيانات التي ينشرها المعهد القول انه سجل 891 وفاة جديدة خلال الساعات الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة إلى 41 ألفا و29 حالة.

وأفادت البيانات بأن حوالي مليون و525 ألفا و300 حالة تماثلت للشفاء من المرض بينما هناك 334 ألفا و800 حالة نشطة في البلاد.