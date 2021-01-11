FBI يحذر من سفر جماعة مسلحة إلى واشنطن فى 16 يناير

كتبت رباب فتحى

حذر مكتب التحقيقات الفيدرالى، من أنه تلقى معلومات حول سفر مجموعة مسلحة إلى واشنطن في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ووفقًا لـ ABC News ، أرسل مكتب التحقيقات الفيدرالي نشرة تفيد بأن المكتب "تلقى معلومات حول مجموعة مسلحة محددة تنوي السفر إلى واشنطن العاصمة في 16 يناير".

وقال مكتب التحقيقات الفدرالي إن المجموعة حذرت من أن محاولات عزل دونالد ترامب ستؤدي إلى "انتفاضة ضخمة".

يأتي التقرير وسط مخاوف متزايدة بشأن أعمال العنف حول تنصيب جو بايدن في 20 يناير ، بعد أن اقتحم حشد من الناس مبنى الكابيتول الأمريكي.

وقالت عمدة واشنطن موريل بوزر، إنها طلبت من وزارة الداخلية إلغاء أي تصاريح للتجمع العام في المدينة من اليوم حتى 24 يناير ، وهى الفترة التى تغطي حفل تنصيب بايدن في 20 يناير.

أكد زعيم الأغلبية في مجلس النواب الأمريكى، ستيني هوير أن القيادة الديمقراطية تخطط حاليًا لإجراء تصويت على مادة مساءلة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب في غضون يومين.. وقال هوير للصحفيين في الكابيتول هيل "قد يكون هناك تصويت على المساءلة يوم الأربعاء".

وأضاف هوير أن الهدف كان إرسال مادة المساءلة على الفور إلى مجلس الشيوخ ، وترك مصير الرئيس للمجلس الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إنه من غير الواضح ما إذا كان ثلثا أعضاء مجلس الشيوخ سيوافقون على إقالة ترامب من منصبه ، كما يقتضي الدستور.

وتتهم مادة المساءلة دونالد ترامب بالتحريض على تمرد فيما يتعلق بأعمال الشغب العنيفة في مبنى الكابيتول الأمريكي الأسبوع الماضي.