81 قرية ريفية تستعد للتطوير والتنمية ضمن مبادرة "حياة كريمة" بالمنوفية

المنوفية -محمد فتحى

عقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الاثنين، اجتماعا برؤساء الوحدات المحلية لمركزى أشمون والشهداء ومديرى العلاقات العامة والإدارة العامة للتخطيط والمتابعة والمكتب الفنى بالديوان العام، وذلك للوقوف على المشروعات التى سيتم تنفيذها ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتطوير 1000 قرية ريفية على مستوى محافظات الجمهورية وتوثيقها على أرض الواقع للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن بالريف المصرى وتحقيق تنمية مستدامة.

وفى بداية الاجتماع أكد محافظ المنوفية، أن هذا اللقاء يأتى ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية للوقوف على مراحل وخطوات إعداد خطط شاملة لتطوير قرى مركزى أشمون والشهداء ومناقشة آليات التنسيق المشترك بين مختلف القطاعات لضمان سرعة تنفيذ المبادرة.

ووجه محافظ المنوفية، بتشكيل لجنة لتوثيق المشروعات التنموية التى سيتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" برئاسة نائب رئيس المدينة ورئيس الوحدة المحلية القروية المختص ومدير العلاقات العامة والتخطيط بالمراكز المعنية بالمبادرة، على أن تختص اللجنة بتسهيل إجراءات توثيق المشاريع بالوحدات القروية من خلال التصوير الفوتوغرافى (قبل – أثناء – بعد) لإظهار حجم الإنجازات التى تتم على أرض الواقع.

وأشار المحافظ، إلى أنه قد تم وضع الأولويات والاحتياجات الأساسية التى تمس حياة المواطنين بمختلف القطاعات الخدمية وفقا لمعايير حددها مجلس الوزراء لتقديم خدمات أفضل لسكان القرى وتخفيف العبء عن كاهلهم ورفع مستوى الحياة المعيشية.

وإيماناً من اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطنى المنوفية وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم كون المنوفية من المحافظات المتميزة عن غيرها، ووفقاً لتوجيهات مجلس الوزراء باختيار مركزاً واحداً بكل محافظة حتى يشعر المواطن فى كل بقعة بمصر أن هناك مشروعات تنموية وخدمية يتم تنفيذها، فقد تم اختيار مركز الشهداء بالمنوفية ضمن تطوير الـ(1000) قرية ريفية على مستوى الجمهورية وبمساعى وجهود محافظ المنوفية استطاع إدراج مركز ( أشمون )ضمن خطة المبادرة وبذلك تكون المنوفية قد حظيت بمركزين ( أشمون والشهداء ) بواقع (27 ) قرية بمركز الشهداء و (54) قرية بمركز أشمون بإجمالى (81) قرية وفقا لمعايير حددها مجلس الوزراء بالإضافة إلى العزب والنجوع وذلك بهدف رفع قدرات البنية التحتية والأساسية لتلك القرى فضلاً عن التأكيد على مواكبة الجهود التنموية التى تنفذها الدولة بمختلف القطاعات.