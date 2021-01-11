وظائف بالقطاع الخاص ومساعدات مالية ومعاشات تكافل وكرامة بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أناب الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، سعد الفرماوي سكرتير عام للمحافظة والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد لاستقبال عدد من المواطنين من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة للاستماع لمشكلاتهم على الطبيعة والعمل على حلها، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

وخلال اللقاء قام السكرتير العام بتقديم مساعدات مالية لعدد 7 أسر من الأسر الأكثر إحتياجا والتي تتضرر من عدم وجود دخل ثابت لها يساعدها على تحمل أعباء المعيشة مقدمة من مديرية التضامن الاجتماعى، وذلك بعد أن تم إجراء الأبحاث الاجتماعية عليهم وتبين مدى استحقاقهم لتلك المساعدات.

وجه السكرتير العام، مدير مديرية التضامن الاجتماعى بسرعة الإنتهاء من الإجراءات اللازمة لإستخراج معاش تكافل وكرامة للأسر الأكثر احتياجاً ليمثل مصدر دخل ثابت لهم يستطيعون من خلاله تحمل أعباء الحياة ونفقات المعيشة.

وحرصاً منه على تشجيع المواطنين للإعتماد على أنفسهم وبناء حياة جديدة، كلف السكرتير العام مدير مديريه القوى العاملة بتوفير وظائف مناسبة بالقطاع الخاص للراغبين في العمل وتوفير حياة كريمة لهم.

وخلال اللقاء تم طرح عدد من المشكلات التي يعاني منها المواطنون ومنها تضرر أهالي عزبه هاشم إمام الشريف بكفر على غالى بمركز منيا القمح من وجود مصرف أمام القرية ، ليوجه السكرتير العام رئيس الإدارة المركية للموارد المائية والري بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة منيا القمح للمعاينة على الطبيعة لبحث إمكانية تغطية المصرف للحفاظ عى صحة وسلامة المواطنين وحفاظاً على البيئة من التلوث.

كما وجه السكرتير العام رئيسة مركز ومدينة ههيا بتشكيل لجنة والنزول على الطبيعة للتعرف على أسباب وجود مياه أسفل منزل أحد المواطنين والذي قام بطرح مشكلته خلال اللقاء من وجود مياه أسفل منزله بسبب الصرف الصحي الخاص بجاره لإتخاذ ما يلزم.