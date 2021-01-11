وزير خارجية إيطاليا: الأردن يلعب دورا أساسيا فى الاستقرار الإقليمى

فاطمة شوقى

قال وزير الخارجية والتعاون الدولى الإيطالى، لويجى دى مايو، أن "الأردن يلعب دورًا أساسيًا فى الاستقرار الإقليمي"، معربًا عن "تقدير إيطاليا لسياسة الاعتدال التى تنتهجها عمان فى المنطقة والتزامها بمكافحة الإرهاب وتنظيم داعش، حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية.

وقال دى مايو خلال لقائه رئيس الدبلوماسية الأردنية أيمن الصفدى أثناء زيارته العاصمة عمّان أمس: "ركزنا فى حديثنا على الأزمة السورية والوضع فى العراق". وقد "لفت اهتمام الصفدى إلى أن الأردن يمكنه أن يلعب دورًا ذا أولوية فى إعادة الإعمار المستقبلية للبلدين الجارين"، العراق وسوريا، وعلى صعيد الأمن القومى أيضًا.

وأشار دى مايو، إلى أنه "علاوة على ذلك، فإن حماية استقرار العراق وتطبيعه هما من أولويات بلدينا. العراق فى وضع حرج ويحتاج إلى مساعدة دولية لمواجهة تحديات عديدة".

واختتم بالقول أن "إيطاليا مستعدة بالتأكيد لدعم هذه العملية بشكل ملموس".