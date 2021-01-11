اليوم السابع
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الإثنين، 11 يناير 2021 05:15 م
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وزير الصحة الكويتي: شفاء 366 حالة مصابة بـكورونا بإجمالي 149 ألفا و373 حالة

الإثنين، 11 يناير 2021 05:02 م
وزير الصحة الكويتي: شفاء 366 حالة مصابة بـكورونا بإجمالي 149 ألفا و373 حالة فيروس كورونا
(أ ش أ)

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أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الاثنين، شفاء 366 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 149 ألفا و373 حالة.

وأضاف وزير الصحة الكويتي - في بيان صحفي - أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات ال366 من فيروس (كورونا)، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الأحد، شفاء 279 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 149 ألفا و7 حالات.

 

 

 


فيروس كورونا

وباء كورونا

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باسل الصباح

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