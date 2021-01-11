وزير الصحة البريطانى: تنقل جونسون بدراجته لم يكن انتهاكا لإجراءات الإغلاق

كتب أحمد عرفة

قال وزير الصحة البريطانى، نات هانكوك، اليوم الاثنين، إن تنقل رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون، على دراجته الهوائية على بعد 11 كيلومترا من مقره لم يكن انتهاكا لإجراءات الإغلاق الصحي، وفقا لخبر عاجل لموقع روسيا اليوم.

وفى وقت سابق تعرض بوريس جونسون لانتقادات لاذعة بعد أن شوهد وهو يقود دراجته في حديقة على بعد سبعة أميال من داونينج ستريت – مقر مجلس الوزراء ومنزله- في نهاية هذا الأسبوع، بما يخالف قواعد كورونا، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وتنص إرشادات الإغلاق الحكومية في إنجلترا على أنه يجوز للناس مغادرة منازلهم لممارسة الرياضة مرة واحدة يوميًا ، ولكنها تخبرهم أنه "لا ينبغي عليهم الذهاب خارج منطقتك المحلية" للقيام بذلك.