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وزير الإعلام الكويتى: الأخطاء المتكررة لوكالة الأنباء الرسمية تسيء لتاريخها

الإثنين، 11 يناير 2021 02:32 م
وزير الإعلام الكويتى: الأخطاء المتكررة لوكالة الأنباء الرسمية تسيء لتاريخها وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الكويت عبدالرحمن المطيرى
كتب مصطفى عنبر

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أعرب وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الكويت عبدالرحمن المطيرى، عن رفضه للأخطاء المتكررة التى تقع فيها وكالة الأنباء الرسمية الكويتية (كونا) فى أخبارها المنشورة خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا رفضه لمثل هذه التصرفات غير المسؤولة، والتى تسيء إلى تاريخ الوكالة الرسمية فى البلاد.

وأكد المطيرى فى تصريح صحفى اليوم الإثنين -وفقا لصحيفة القبس الإلكترونية- أنه تم إحالة نائب مدير عام الوكالة والفريق المعنى بالحادثة، إلى التحقيق لمعرفة ملابسات الموضوع ومحاسبة المقصرين، لضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلًا، مشددًا على أنه لن يسمح بتكرار هذه الاخطاء مستقبلا.

وقال أن الوكالة لها دور مهم فى تغطية الأخبار المحلية والدولية بكل مصداقية وشفافية، باعتبارها مصدر موثوق إلا أن الأخطاء التى وقعت تؤثر على مكانتها المرموقة، مؤكدًا أنه سيعمل على إعادة الأمور إلى نصابها فى الوكالة.

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