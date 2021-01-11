وزيرة الثقافة ومحافظ الإسماعيلية يتفقدان المرحلة الأولى من تطوير قصر الثقافة

وكان قد استقبل محافظ الإسماعيلية وزيرة الثقافة بديوان عام المحافظة، ناقش خلالها سبل دعم وزارة الثقافة للفنون بالإسماعيلية بكافة أنواعها، مشيدا بالجهود المبذولة من وزارة الثقافة للنهوض بالفن وفنانيها، وأوصي المحافظ وزيرة الثقافة بأكتشاف المواهب بالإسماعيلية مشيدا أن المحافظة ولادة بمواهبها المختلفة.

وخلال اللقاء أستعرض أحمد عواض المشكلات التي كانت تعوق أستقبال القصر لكافة أنواع الأنشطة، مشيدا بتعاون المحافظة بكافة أجهزتها.

وأشارت وزيرة الثقافة، إلى أنه تم توقيع بروتوكول لإنشاء مسارح متنقلة لتغوب كافة قرى المحافظة وذلك لنشر التنوير و ترسيخ الهوية أضافة إلي الدور الهام للإبداع فى تطوير المجتمع وبناء الإنسان و تحقيق مبدأ العدالة الثقافية لنشر الثقافة فى مختلف أرجاء الإسماعيلية.

وأكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم أن المرحلة الأولي تضمنت تطوير المسرح الرئيسي بالكامل و تركيب شاشة سينما مجهزة و نظام صوت حديث و تكييف مركزي و رفع كفاءة الإضاءة و قاعة الأستقبال مع مراعاة أشتراطات السلامة و الصحة وذللك بتكلفة 52 مليون جنيها كمرحلة أولي ، و المرحلة الثانية ستتضمن تطوير المبني الإداري بالكامل، مشيرة إلى أن مبادرة أبدأ حلمك لإعداد الممثل فى مختلف فنون المسرح ستنطلق بالإسماعيلية فى المرحلة الثالثة للمبادرة.

وقال محافظ الإسماعيلية، إن تقدم أي أمة يقوم على ثلاث ركائز أساسية وهي التعليم و الصحة و الثقافة ، مشيراً أن الإسماعيلية من أعلي المحافظات تميزا فى الثقافة والفنون، مشيدا بالجهد المبذول من قبل الوزارة ، مؤكداً أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لا تدخر جهدا فى التعاون التام مع الوزارة لاستكمال التطوير أستعدادا لأستقبال مهرجان الأفلام التسجيلية الدولي بإبريل المقبل.