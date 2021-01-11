وزيرة الثقافة ومحافظ الإسماعيلية يتفقدان المرحلة الأولى من تطوير قصر الثقافة

تفقدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية أنتهاء المرحلة الأولي من تطوير قصر ثقافة الإسماعيلية و يرافقهما الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ،هشام عطوة نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، أمل عبدلله رئيس أقليم القناة وسيناء الثقافي وإبتسام فريد مدير عام أقليم القناة وسيناء الثقافي.
وكان قد استقبل محافظ الإسماعيلية وزيرة الثقافة بديوان عام المحافظة، ناقش خلالها سبل دعم وزارة الثقافة للفنون بالإسماعيلية بكافة أنواعها، مشيدا بالجهود المبذولة من وزارة الثقافة للنهوض بالفن وفنانيها، وأوصي المحافظ وزيرة الثقافة بأكتشاف المواهب بالإسماعيلية مشيدا أن المحافظة ولادة بمواهبها المختلفة.
وخلال اللقاء أستعرض أحمد عواض المشكلات التي كانت تعوق أستقبال القصر لكافة أنواع الأنشطة، مشيدا بتعاون المحافظة بكافة أجهزتها.
وأشارت وزيرة الثقافة، إلى أنه تم توقيع بروتوكول لإنشاء مسارح متنقلة لتغوب كافة قرى المحافظة وذلك لنشر التنوير و ترسيخ الهوية أضافة إلي الدور الهام للإبداع فى تطوير المجتمع وبناء الإنسان و تحقيق مبدأ العدالة الثقافية لنشر الثقافة فى مختلف أرجاء الإسماعيلية.
وأكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم أن المرحلة الأولي تضمنت تطوير المسرح الرئيسي بالكامل و تركيب شاشة سينما مجهزة و نظام صوت حديث و تكييف مركزي و رفع كفاءة الإضاءة و قاعة الأستقبال مع مراعاة أشتراطات السلامة و الصحة وذللك بتكلفة 52 مليون جنيها كمرحلة أولي ، و المرحلة الثانية ستتضمن تطوير المبني الإداري بالكامل، مشيرة إلى أن مبادرة أبدأ حلمك لإعداد الممثل فى مختلف فنون المسرح ستنطلق بالإسماعيلية فى المرحلة الثالثة للمبادرة.
وقال محافظ الإسماعيلية، إن تقدم أي أمة يقوم على ثلاث ركائز أساسية وهي التعليم و الصحة و الثقافة ، مشيراً أن الإسماعيلية من أعلي المحافظات تميزا فى الثقافة والفنون، مشيدا بالجهد المبذول من قبل الوزارة ، مؤكداً أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لا تدخر جهدا فى التعاون التام مع الوزارة لاستكمال التطوير أستعدادا لأستقبال مهرجان الأفلام التسجيلية الدولي بإبريل المقبل.
وكان اللواء شريف فهمى بشارة استقبل الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة لافتتاح المرحلة الأولى لمسرح قصر الثقافة بعد انتهاء أعمال الإحلال والتجديد ويرافقها خلال الزيارة أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والمخرج هشام عطوة نائب رئيس الهيئة والمحاسب عمرو البسيونى رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والفنان أحمد الشافعى رئيس الادارة المركزية للشئون الفنية وامل عبد الله رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافى وابتسام فريد مدير عام الاقليم والمشرف على فرع ثقافة الإسماعيلية.
وقال المهندس عماد بيومى المشرف على المشروع، إن أعمال صيانة ورفع كفاءة مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية بدأت أوائل فبراير من العام الجارى وكان من المقرر إعادة تشغيله في بداية أبريل تعذر ذلك بسبب جائحة كورونا وكانت أعمال التطوير ورفع الكفاءة قد شملت إحلالًا شاملًا لمنظومة التكييف المركزي، منظومة الحماية المدنية والإطفاء، سقف المسرح الداخلي والسطح الخارجي، المقاعد والأرضيات، إضاءة صالة المسرح، الخدمات داخل الصالة، بهو المسرح، كما تم عمل صيانة لأجهزة الإضاءة والصوت وخشبة المسرح، وشاشة السينما، وتجديد ستائر المسرح، فضلًا عن عمل الصيانة اللازمة للوحة مدخل المسرح.
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