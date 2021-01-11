وزيرة الثقافة ومحافظ الإسماعيلية يبحثان تكثيف الأنشطة الإبداعية بالمحافظة..صور

الإسماعيلية - صبرى غانم

التقت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية لبحث سبل تكثيف الأنشطة الفكرية والابداعية في المحافظة خلال الفترة المقبلة وذلك بحضور الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة .

وقالت عبد الدايم، إن نشاط الثقافة فى مختلف ارجاء مصر يعمل على نشر التنوير وترسيخ الهوية، واشارت الى الدور الهام للابداع فى تطوير المجتمع وبناء الانسان، واضافت انه خلال اللقاء تمت مناقشة عدد من الاساليب الفاعلة لنشر التنوير وتحقيق مبدأ العدالة الثقافة إلى جانب تنفيذ استراتيجية لاكتشاف الموهوبين والنابغين من ابناء المحافظة في كافة المجالات الفنية والأدبية اضافة الى استغلال الحدائق والمساحات المفتوحة المتاحة في مختلف قري ومدن المحافظة لتقديم فعاليات ابداعية متنوعة من خلال مشروع المسارح المتنقلة الذى تطلقه وزارة الثقافة فى الفترة القادمة ، وتوجهت بالشكر لمحافظ الاسماعيلية على دعم الانشطة الابداعية بالمحافظة .

من جانبه ثمن محافظ الإسماعيلية جهود الثقافة فى المحافظة واكد مساندة الحركة الفكرية والفنية ايمانا بدور القوة الناعمة فى تحقيق التنمية الشاملة .

وكان اللواء شريف فهمى بشارة استقبل الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة لافتتاح المرحلة الأولى لمسرح قصر الثقافة بعد انتهاء أعمال الإحلال والتجديد ويرافقها خلال الزيارة أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والمخرج هشام عطوة نائب رئيس الهيئة والمحاسب عمرو البسيونى رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والفنان أحمد الشافعى رئيس الادارة المركزية للشئون الفنية وامل عبد الله رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافى وابتسام فريد مدير عام الاقليم والمشرف على فرع ثقافة الإسماعيلية.

وقال المهندس عماد بيومى المشرف على المشروع ان أعمال صيانة ورفع كفاءة مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية بدأت أوائل فبراير من العام الجارى وكان من المقرر إعادة تشغيله في بداية أبريل تعذر ذلك بسبب جائحة كورونا وكانت أعمال التطوير ورفع الكفاءة قد شملت إحلالًا شاملًا لمنظومة التكييف المركزي، منظومة الحماية المدنية والإطفاء، سقف المسرح الداخلي والسطح الخارجي، المقاعد والأرضيات، إضاءة صالة المسرح، الخدمات داخل الصالة، بهو المسرح، كما تم عمل صيانة لأجهزة الإضاءة والصوت وخشبة المسرح، وشاشة السينما، وتجديد ستائر المسرح، فضلًا عن عمل الصيانة اللازمة للوحة مدخل المسرح.



وزيرة الثقافة ومحافظ الإسماعيلية يبحثان تكثيف الأنشطة الإبداعية (1)



وزيرة الثقافة ومحافظ الإسماعيلية يبحثان تكثيف الأنشطة الإبداعية (2)



وزيرة الثقافة ومحافظ الإسماعيلية يبحثان تكثيف الأنشطة الإبداعية (3)