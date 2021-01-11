وزيرة الثقافة: الإسماعيلية تشارك بالمرحلة الثالثة من مشروع ابدأ حلمك.. صور

الإسماعيلية – صبرى غانم

قالت الدكتورة ايناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إن محافظة الإسماعيلية سوف تشارك فى المرحلة الثالثة من مشروع الورشة المجانية "ابدأ حلمك" والذى يكتشف المواهب، وبالنسبة لإقامة معرض للكتاب فى جامعة قناة السويس قالت الوزيرة: إنها تتمنى ذلك.

جاء ذلك خلال زيارة الوزيرة إلى محافظة الإسماعيلية لافتتاح المرحلة الأولى لمسرح قصر الثقافة بعد انتهاء أعمال الإحلال والتجديد بحضور اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية ويرافقها خلال الزيارة أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والمخرج هشام عطوة نائب رئيس الهيئة والمحاسب عمرو البسيونى رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والفنان أحمد الشافعى رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية وأمل عبد الله رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافى وابتسام فريد مدير عام الأقليم والمشرف على فرع ثقافة الإسماعيلية.

وقال المهندس عماد بيومى، المشرف على المشروع، إن أعمال صيانة ورفع كفاءة مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية بدأت أوائل فبراير من العام الجارى وكان من المقرر إعادة تشغيله في بداية أبريل تعذر ذلك بسبب جائحة كورونا وكانت أعمال التطوير ورفع الكفاءة قد شملت إحلالًا شاملًا لمنظومة التكييف المركزي، منظومة الحماية المدنية والإطفاء، سقف المسرح الداخلي والسطح الخارجي، المقاعد والأرضيات، إضاءة صالة المسرح، الخدمات داخل الصالة، بهو المسرح، كما تم عمل صيانة لأجهزة الإضاءة والصوت وخشبة المسرح، وشاشة السينما، وتجديد ستائر المسرح، فضلًا عن عمل الصيانة اللازمة للوحة مدخل المسرح.

وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، أعلنت عن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الورشة المجانية "ابدأ حلمك" بالمحافظات لإعداد الممثل فى مختلف فنون المسرح والتى تنطلق فى 5 محافظات هى "بني سويف، كفر الشيخ، بور سعيد، الجيزة، أسوان"، حيث تم طرح استمارات الاشتراك في المواقع التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض وعبر شبكة الإنترنت طوال شهر يناير وحتى منتصف فبراير المقبل.

وقالت إيناس عبد الدايم، إن ورشة ابدأ حلمك تعد أحد المشروعات التي تنفذها وزارة الثقافة بالمحافظات لاكتشاف ودعم ورعاية المواهب الفنية الشابة، كما أنها تهدف إلى استثمار طاقات الشباب بمختلف أقاليم مصر لإثراء المجال المسرحى، باعتباره أحد أساليب الارتقاء بالوعى وتطوير المجتمع الى جانب تحقيق طموحات الكثير من شباب الموهوبين على مستوى الجمهورية وتساهم فى خلق أجيال جديدة من المسرحيين يملكون القدرة على إعادة الازدهار للمسرح المصرى، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى التى تم تنفيذها فى محافظات أسيوط، الفيوم ، الشرقية التى شهدت اقبالا ملحوظًا وحققت نجاحًا كبيرًا.

يشار إلى أن اختبارات القبول بتدريبات المرحلة الثانية من ورشة "ابدأ حلمك" تقام عقب انتهاء فتره التقديم حيث يستمر إعداد المتدربين لمدة ٦ شهوراعتبارا من شهر مارس وحتي شهر أغسطس علي أن تكون مشاريع تخرج الدفعات الجديدة في المحافظات الخمس خلال شهري سبتمبر وأكتوبر كما يتم الاعلان عن بدء تنفيذ المرحلة الثالثة تباعا لتشمل خمس محافظات أخرى.











































