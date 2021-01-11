ورشة عمل حول السلوكيات الإدارية وفقا للإجراءات الاحترازية بجامعة القناة

الإسماعيلية- صبرى غانم

وجه الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس بضرورة استثمار فترة الدراسة أون لاين بعقد سلسله من الدورات التدريبية للإدارة العامة لرعاية الشباب وذلك بهدف تنمية مهارات وخبرات العاملين بالقطاع وكذلك تهيئه مديرى الإدارات إلى العمل في ظل جائحة كورونا .

وتنفيذا لتلك التوجيهات افتتح الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب اليوم الاثنين 11 يناير ورشة عمل حول السلوكيات الإدارية وفقا للإجراءات الاحترازية بمشاركة الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية وعبد الله عامر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب ومديرى إدارات الإدارة العامة لرعاية الشباب.

وتناولت الورشه آليات تنفيذ الخطط الأنشطة الموازية فى ظل" Covid 19" وعرض لتجهيزات الخطط الخاصة بالأنشطة الطلابية بالتعاون مع اتحاد الطلاب والوقوف على تقرير الانشطة الطلابية خلال الفصل الدراسى الأول.