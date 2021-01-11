واشنطن بوست : بنوك شركات توقف التبرعات لنواب رفضوا التصديق على فوز بايدن

كتبت ريم عبد الحميد

كشفت صحيفة واشنطن بوست ، أن عدد من الشركات والبنوك شرعت فى وقف تبرعات انتخابية للمشرعين الذين صوتوا ضد التصديق على نتائج المجمع الانتخابى بفوز الرئيس المنتخب جو بايدن، فى إشارة جديدة على عدم تسامح مجتمع الأعمال مع الهجمات التى شهدتها بعض الفنادق والأماكن التجارية بتحريض من الرئيس ترامب.

وقالت الصحيفة إن اتحاد "بلو كروس بلو شيلد" الخاصة بتقديم خدمات التأمين الصحية، إنها ستفعل الأمر نفسه ، وأوضحت الشركة التى تقدم خدماتها لأكثر من 100 مليون شخص إن لجنة العمل السياسى التابعة لها قد تعلق المساهمات للمشرعين الذين صوتوا لتقويض الديمقراطية الأمريكية ، فيما أكد بنك التجارة فى بيان له إنه لجنة العمل السياسى الخاصة به قد أوقفت كل الدعم للمسئولين الذين أعاقوا التداول السلمى للسلطة.

وأضافت صحيفة واشنطن بوست ، إن العنف فى الكابيتول قد دفع الشركات إلى استكشاف كيفية الرد مع إدراكهم بشكل متزايد أن هذا ليس نزاعا سياسيا عادى وأن خيار البقاء على الهامش يصبح غير مرضيا ، ونقلت عن كريج هولمان، الذى يعمل فى مجموعة بابلك سيتز الخاصة بدور المال فى السياسة، قوله : إن هذه الشركات تقوم بشئ جديد للغاية، والذى يمكن أن ينفر قاعدة مهمة ، ونوهت الجريدة الى أنه بعد فترة قصيرة من اقتحام الكابيتول، سارعت شركات وجماعات تجارية لتسجيل غضبها ببيانات تتراوح ما بين الإدانة إلى الدعوات المباشرة للإطاحة بترامب من المنصب.