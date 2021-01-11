نتنياهو يأمر بتطوير مشروعات الإسكان فى مستوطنات بالضفة الغربية

رويترز

قال بيان رسمي إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمر اليوم الاثنين بالمضي في إنشاء حوالي 800 منزل للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

وكان هذا الإعلان متوقعا في الأيام الأخيرة لولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في 20 من الشهر الجاري. وانتقد بايدن من قبل سياسات الاستيطان الإسرائيلية.

وكانت قد قالت جماعة السلام الآن الإسرائيلية، التي تراقب وتعارض البناء في المستوطنات، إن إسرائيل وافقت على بناء أكثر من 1300 وحدة سكنية جديدة للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، في أول موافقة تصدرها منذ تعليقها خطة ضم المنطقة.

وأثار القرار رد فعل غاضب من الفلسطينيين الذين يسعون لإقامة دولة لهم في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية.