نانسى بيلوسى:مجلس النواب الأمريكى سيصوت لدعوة بنس والحكومة لعزل ترامب

رويترز

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي للمشرعين في وقت متأخر يوم الأحد إنهم سيصوتون أولا على قرار هذا الأسبوع يدعو نائب الرئيس مايك بنس والحكومة إلى عزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه قبل الانتقال إلى المساءلة.

وأكدت بيلوسي في رسالة إن مجلس النواب من المقرر أن يصوت يوم الاثنين أو الثلاثاء على قرار يحث بنس على اللجوء إلى التعديل الخامس والعشرين للدستور الأمريكي الذي يسمح له وللحكومة بإقالة الرئيس إذا كان غير قادر على أداء مهامه الرسمية.

وأضافت أنه بعد ذلك "سيمضي مجلس النواب في طرح تشريع المساءلة".