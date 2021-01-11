اليوم السابع
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نائبة بايدن عن ويليام بيرنز بعد اختياره مديرا لـCIA: يتمتع بفهم عميق للتحديات

الإثنين، 11 يناير 2021 06:38 م
نائبة بايدن عن ويليام بيرنز بعد اختياره مديرا لـCIA: يتمتع بفهم عميق للتحديات كامالا هاريس وجو بايدن
كتب محمد سعودي

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أشادت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، بالسفير ويليام بيرنز بعد اختياره مديرا لـCIA، مؤكدة أنه يتمتع بفهم عميق للتحديات التي تواجه الولايات المتحدة الأمريكية.

وغردت كامالا هاريس عبر حسابها الرسمي على تويتر قائلة :"يتمتع السفير بيل بيرنز، خبير الأمن القومي الذي يمتلك عقودًا من الخبرة، بفهم عميق للتحديات التي تواجه بلدنا. وسيقود وكالة المخابرات المركزية باستقلالية ونزاهة، ويكرم دائمًا المتخصصين في الاستخبارات في بلادنا".

كامالا هاريس عبر تويتر
كامالا هاريس عبر تويتر

وأعلن جو بايدن، الإثنين، اختيار ويليام بيرنز، الدبلوماسي المخضرم الذي شغل مراكز عدة حول العالم، لتولي إدارة وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي ايه"، حيث أكد بايدن أن بيرنز دبلوماسى مثالى يتمتع بعقود من الخبرة على المسرح العالمة فى الحفاظ على أمن وسلامة الشعب الأمريكى. وأضاف أنه يشاركه إيمانه العميق بأن الاستخبارات يجب ألا تكون سياسية وأن خبراء الاستخبارات المتفانين الذين يخدمون الولايات المتحدة يستحقون الامتنان والاحترام.

وقالت شبكة سى إن إن الأمريكية إنه لو تم التصديق على ترشيح ويليام بيرنز مديرا للسى أى إيه، بعد ترشيح الرئيس المنتخب جو بايدن له، فإن سيصبح أول قائد فى تاريخ وكالة الاستخبارات المركزية تأتى خبرته المهنية بالكامل من الخارجية.

 

 

 

 


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