ميلانيا ترامب تعلق على أحداث الكونجرس بعد يومين من اقتحامه: "أشعر بخيبة أمل"

كتبت مريم بدر الدين

علقت ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب على أحداث اقتحام مبني الكونجرس الأمريكي، وكتبت في مقال لها نشرته عبر حسابها بموقع "انستجرام" :"أشعر بخيبة أمل وإحباط لما حدث الأسبوع الماضي. أجد أنه من المخجل أن تحيط هذه الأحداث المأساوية بنميمة بذيئة وهجمات شخصية غير مبررة واتهامات كاذبة مضللة عني من أشخاص لديهم أجندة خاصة .. لابد من رعاية بلادنا ومواطنيها ولا ينبغي استخدام ذلك في تحقيق مكاسب شخصية".



ميلانيا ترامب

وتابعت :"يجب أن تلتئم أمتنا بطريقة مدنية ولا تخطئ في ذلك ..أنا أدين تمامًا العنف الذي حدث في مبنى الكابيتول .. العنف غير مقبول ابدا.. كأمريكية ، أنا فخور بحريتنا في التعبير عن وجهات نظرنا دون اضطهاد.. إنها واحدة من المثل العليا التي بنيت عليها أمريكا بشكل أساسي.. أود أن أدعو مواطني هذا البلد إلى أخذ لحظة والتوقف والنظر إلى الأمور من جميع وجهات النظر".

وأضافت :"أناشد الناس وقف العنف ، وعدم وضع افتراضات على أساس لون بشرة الشخص أو استخدام أيديولوجيات سياسية مختلفة كأساس للعدوان والشر. يجب أن نصغي لبعضنا البعض ، ونركز على ما يوحدنا ، ونرتقي فوق ما يفرقنا".

وأستكملت كلامها قائلة :"إنه لمن الملهم أن نرى أن الكثيرين قد وجدوا الشغف والحماس للمشاركة في الانتخابات ، لكن يجب ألا نسمح لهذا الشغف بالتحول إلى العنف.. طريقنا إلى الأمام هو أن نتحد معًا ، ونجد القواسم المشتركة بيننا ، وأن نكون الأشخاص اللطفاء والأقوياء الذين أعرف أننا كذلك".

وتابعت :"كما قلت خلال الصيف ، هذه هي اللحظات الحاسمة التي سننظر فيها إلى الوراء ونخبر أحفادنا أنه من خلال التعاطف والقوة والتصميم ، تمكنا من استعادة الوعد بمستقبلنا. كل واحد منكم هم العمود الفقري لهذا البلد. أنتم الأشخاص الذين يواصلون جعل الولايات المتحدة الأمريكية على ما هي عليه ، والذين تتحملون مسؤولية لا تُصدق في إعداد أجيالنا المستقبلية لترك كل شيء أفضل مما وجدوه".