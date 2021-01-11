"مياه أسوان" تعلن القضاء على مشكلات محطة الصرف شمال كوم أمبو

أسوان - صلاح المسن

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، القضاء على مشكلات محطة صرف الصحى بسلوا بمركز كوم أمبو، حيث أوضحت الشركة فى بيان صحفى أنه يتم تغيير أنظمة الصرف الصحى بقرية سلوا شمال مركز كوم أمبو، حيث تم تغيير خط طرد محطة المعالجة إلى المزرعة من قطر 8 بوصة إلى 12 وتم تشغيله كما تم إحلال وتجديد الرافع الرئيسى ب 2 طلمبة وعمل بياره جديدة وكذلك احلال وتجديد اثنين طلمبة بالرافع الثانى.

من ناحية أخرى كانت قد قامت لجنة من الجهات المختصة برئاسة اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة أسوان، بمتابعة نسب ومعدلات تنفيذ الأعمال الجارية داخل قرى العون الغذائى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومنها قريتى كلابشة الجديدة وجرف حسين، وخاصة العمل على إحلال وتجديد شبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالمتابعة الميدانية لمشروعات التطوير الجارية بالقرى الأكثر احتياجا.

وأكد اللواء أشرف عطية، أن العمل يجرى على قدم وساق لتنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى تشمل 34 قرية على مرحلتين موزعة على جميع مراكز المحافظة بإجمالى 83 مشروعا بمختلف القطاعات باعتمادات 280,7 مليون جنيه، حيث جارى الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى داخل 11 قرية بإجمالى 30 مشروعا استهدفت تحسين معيشة 38 ألفا و626 أسرة باستثمارات 82.7 مليون جنيه، بالإضافة إلى رفع كفاءة وإعادة تأهيل 593 منزلا وسقفا.

وأشار محافظ أسوان، إلى أنه جارى طرح مشروعات المرحلة الثانية والتى ستضم قريتى الرئيسية بإدفو والمنشية الجديدة بكوم أمبو، بجانب تنفيذ 53 مشروعا باعتمادات 198 مليون جنيه، فضلاً عن تنفيذ مبادرة "التصالح حياة" من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجاً من خلال تكفل مبادرة حياة كريمة.