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موقع أمريكى: تغيير يطرأ على موقع الخارجية يفيد أن ولاية ترامب ونائبه تنتهى اليوم

الإثنين، 11 يناير 2021 11:07 م
موقع أمريكى: تغيير يطرأ على موقع الخارجية يفيد أن ولاية ترامب ونائبه تنتهى اليوم ترامب
كتب أحمد عرفة

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أكد موقع بازفيد الإخبارى الأمريكي، إن هناك تغيير يطرأ على موقع الخارجية الأمريكية يفيد أن ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه تنتهي اليوم الاثنين، وفقا لمصادر إعلامية.

وقال موقع بازفيد: موظف بوزارة الخارجية الأمريكية ساخط على إدارة دونالد ترامب يقف وراء التغيير الذي ظهر على موقع الوزارة.

وفى وقت سابق عقد مجلس النواب الأمريكى جلسة، لمناقشة قرار يدعو مايك بنس نائب الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب لتفعيل المادة 25 من الدستور لعزل ترامب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز.

وعرض مجلس النواب الأمريكى، مشروع القرار الخاص بإجراءات عزل ترامب وأجل جلسته إلى يوم غد الثلاثاء.

 

 

 

 


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