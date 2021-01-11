موسكو: عدد متلقى لقاح سبوتنيك V ضد كورونا تجاوز 1.5 مليون شخص

كتب أحمد عرفة

أعلن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي أن عدد متلقي لقاح سبوتنيك V ضد فيروس كورونا تجاوز مستوى 1.5 مليون شخص.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال مدير صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي ، كيريل دميترييف، إنه تم تطعيم أكثر من 1.5 مليون شخص في روسيا بلقاح سبوتنيك V".

وأوضح مدير صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي أن الاختبارات السريرية أثبتت مدى فعالية هذا اللقاح، الذي طوره مركز جاماليا الوطني لأبحاث علوم الأوبئة والأحياء الدقيقة، تتجاوز 90%، مشيرا إلى أن المصل يمنح حماية كاملة من الإصابة الحرجة بعدوى كورونا.