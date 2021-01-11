اليوم السابع
Ads
الإثنين، 11 يناير 2021 01:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

موسكو: عدد متلقى لقاح سبوتنيك V ضد كورونا تجاوز 1.5 مليون شخص

الإثنين، 11 يناير 2021 12:17 ص
موسكو: عدد متلقى لقاح سبوتنيك V ضد كورونا تجاوز 1.5 مليون شخص لقاح كورونا
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي أن عدد متلقي لقاح سبوتنيك V ضد فيروس كورونا تجاوز مستوى 1.5 مليون شخص.

 

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال مدير صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي ، كيريل دميترييف، إنه تم تطعيم أكثر من 1.5 مليون شخص في روسيا بلقاح سبوتنيك V".

 

وأوضح مدير صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي أن الاختبارات السريرية أثبتت مدى فعالية هذا اللقاح، الذي طوره مركز جاماليا الوطني لأبحاث علوم الأوبئة والأحياء الدقيقة، تتجاوز 90%، مشيرا إلى أن المصل يمنح حماية كاملة من الإصابة الحرجة بعدوى كورونا.

 


روسيا

لقاح

كورونا

ازمه كورونا

كوفيد 19

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة