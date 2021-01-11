مميش من جامعة الفيوم: تعطل سفينة أبرزت فكرة حفر قناة السويس الجديدة

الفيوم رباب الجالي

استقبل الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية، وذلك لعقد لقاء مع اتحاد طلاب جامعة الفيوم، بحضور الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، و عمداء الكليات ومستشارى رئيس الجامعة واتحاد طلاب جامعة الفيوم وذلك اليوم الإثنين بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة.

ورحب جابر شديد باسم أسرة جامعة الفيوم ومنتسبيها، بالفريق مهاب مميش كأحد أبطال حرب أكتوبر وقائد القوات البحرية ورئيس هيئة قناة السويس السابق، مشيرا إلى أن حضور الفريق مهاب مميش لجامعة الفيوم فرصة لن تتكرر يجب استثمارها لأخذ الخبرات من شخصية هامة ومؤثرة فى تاريخ مصر الحديث.

من جانبه أوضح الفريق مهاب مميش، خلال اللقاء، أنه بعد توليه منصب قائد القوات البحرية صدر قرار بتعيينه رئيسا لهيئة قناة السويس، مضيفا أنه فى بداية توليه مسؤولية رئاسة القناة تلقى اتصالا يخبره بتوقف القناة عن العمل بسبب تعطل سفينة عند بور سعيد مما أثر على حركة الملاحة العالمية العابرة للقناة، مشيرا إلى أنه من هنا جاءت الفكرة وهى حفر ممر ملاحى بديل حتى لا تتوقف القناة مرة أخرى، بالإضافة لتوفير وقت العبور وقام بتشكيل فريق عمل من شباب الهيئة لدراسة المجرى الملاحى وطرق تحسينه عن طريق قناة موازية تختصر زمن الإبحار من 22 ساعة إلى 11 ساعة وكذلك تعميق القناة القديمة لاستيعاب السفن العملاقة.

وأشار إلى أنه بعد تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الجمهورية تم عرض الفكرة وشرح وقت التنفيذ فى 36 شهرا، ثم تم إعلان موافقه القيادة السياسية على الفكرة ليكون التنفيذ خلال عام واحد فقط، مضيفا أنه تم مسابقة الزمن لإتمام التنفيذ والذى تم بنجاح وبأيادى مصرية وبأموال المصريين الذين تسابقوا على شراء شهادات القناة باعتبارها مشروع قومى عظيم يعود بالنفع على كل الشعب المصري، ولم تنفق الدولة أى من أموال المصريين على حفل الافتتاح بل تكفل به رجال أعمال وخرج الحفل بشكل أبهر العالم بحضور عدد من الملوك والرؤساء تقديرا لما تم من إنجاز.

وتابع الفريق مهاب مميش حديثه قائلا: إن مصر مرت بظروف صعبة ولكن المصريين وقت الشدائد يظهر معدنهم الحقيقى والقائد الناجح هو الذى يعلم إمكانيات من حوله ليجعلهم يعملوا بإصرار؛ فالأعباء والتحديات كثيرة ولكن علينا جميعا أن نعمل بإخلاص ووطنية فى كل المجالات.

وتم خلال الندوة عرض فيلم تسجيلى عن مسيرة الفريق مهاب مميش خلال حياته المهنية بالإضافة إلى فيلم تسجيلى عن مراحل حفر قناة السويس الجديدة.

عقب ذلك تم فتح باب الحوار مع اتحاد طلاب جامعة الفيوم للإجابة على تساؤلاتهم واستفساراتهم، وفى نهاية اللقاء قدم الدكتور أحمد جابر شديد درع الجامعة تكريما للفريق مهاب مميش وتقديرا لإنجازاته خلال مسيرته.