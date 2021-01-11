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ملك الأردن يبارك تنصيب البطريرك "بيرباتيستا" بطريركا للاتين في القدس

الإثنين، 11 يناير 2021 02:31 ص
ملك الأردن يبارك تنصيب البطريرك "بيرباتيستا" بطريركا للاتين في القدس العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني
وكالات

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بارك العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، تنصيب غبطة البطريرك بيرباتيستا بتسابلا، بطريركاً للاتين في القدس، متمنياً له التوفيق في مهامه الجديدة.
 
ولفت العاهل الأردني، خلال لقاء عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، إلى أهمية دور كنيسة اللاتين مع باقي كنائس القدس في وحدة المجتمع المقدسي، كأحد أهم عناصر ديمومة العيش المشترك والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة المقدسة.
 
وأكد الملك استمرار دعمه لدور مجلس كنائس القدس في ترسيخ ثقافة الوسطية والحوار والحفاظ على ممتلكات الكنائس ومؤسساتها الوقفية والتعليمية، وحماية الوجود المسيحي في الأراضي المقدسة والمنطقة.

الأردن

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القدس

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