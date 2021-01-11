اليوم السابع
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مقدمة بلاغ ضد "متحدى السرطان": محمد قمصان إدعى إصابته بالإيدز

الإثنين، 11 يناير 2021 11:56 م
مقدمة بلاغ ضد "متحدى السرطان": محمد قمصان إدعى إصابته بالإيدز مقدمة البلاع
كفر الشيخ محمد سليمان

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أكدت هند عبور مقدمة بلاغ ضد محمد قصمان المعروف إعلاميا باسم "متحدى السرطان"، أنها قامت بعمل بث مباشر على صفحتها لمحمد لسرد قصته مع السرطان، مضيفة أن عدد من مرضى السرطان أكدوا لها أن محمد ليس مريض سرطان، وحاولت الاتصال به أكثر من مرة ولكنه لم يرد عليها .

وأضافت لـ"اليوم السابع"، أن محمد تواصل معها وطلب منها عمل بث مباشر على صفحتها تؤكد فيه أنها رأت التقارير الطبية التي تثبت أنه مريض سرطان، وسألته لماذا لا يريد إظهار التقارير الطبية فأكد أنه مريض بالإيدز وليس السرطان، مؤكدة أنها أيقنت في ذلك الوقت أن محمد مريض بالشهرة وليس مريض بالإيدز ولا السرطان .

وتابعت: سألته عن اسم الدكتور الذى يتابع معه المرض، فبدأ مراوغتها، ولم يرد على اتصالاتها، مؤكدة أن محمد تواصل معها وهددها .

 

 


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