كابول (أ ش أ)

أعلن مسؤول أمنى أفغانى، اليوم الاثنين، مقتل ضابط أمن وإصابة 15 آخرين فى انفجار سيارة مفخخة استهدفت عناصر من المديرية الوطنية للأمن الأفغانى فى إقليم هلمند جنوب البلاد.

وقال مسؤول أمنى رفض الكشف عن هويته وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (بجفاك) الأفغانية، إن السيارة المفخخة استهدفت شاحنة صغيرة تابعة لإدارة الأمن الوطني الأفغاني في منطقة مختار بمدينة لشكارجاه، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل. ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن ذلك التفجير حتى الاَن.

من جانب أخر أفاد مسئولون أمنيون بأن قوات الكوماندوز الأفغانية طهرت طريق بغلان - بلخ السريع من "نقاط تفتيش" تابعة لحركة طالبان، خلال عملية نفذت هذا الأسبوع.

وأوضح الجيش الأفغانى - فى بيان نقلته قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم الاثنين، أن حركة طالبان كانت تبتز المواطنين على الطريق السريع لتكسب يوميا ملايين الأفغان (العملة المحلية).

من جانبه، قال محمد علي يزدانى قائد فيلق 217 شاهين "على مدار اليومين الماضيين، نفذنا عمليات ناجحة على الطريق السريع رقم 1، وكذلك في منطقة كيلاجاي في إقليم بغلان، وتمكنا من إزالة مواقع طالبان وقتل 17 من عناصرها على الاقل".

ويعتبر طريق بغلان - بلخ السريع أحد الطرق الرئيسية التي تربط شمال البلاد بالعاصمة كابول وغيرها من المقاطعات في وسط وشرق أفغانستان.