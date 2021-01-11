"مقاهى الماريجوانا" فى أمستردام لن تكون متاحة للسياح فى 2022.. اعرف السبب

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن الأجانب يواجهون حظرًا من مقاهى الحشيش فى أمستردام، كجزء من خطط واسعة النطاق لتثبيط الجريمة المنظمة وتقليص سياحة المخدرات التى أثارت ردود فعل متباينة من السكان وأصحاب الأعمال.

وبدعم من الشرطة والمدعين العامين، قدمت عمدة المدينة، فيمكى هالسيما، مقترحات تسمح فقط للمقيمين الهولنديين بدخول المقاهى الـ 166 التى تبيع الماريجوانا، ومن المرجح أن يدخل الإجراء حيز التنفيذ فى وقت ما من العام المقبل.

أظهر بحث حكومى أن 58٪ من السياح الأجانب الذين يزورون أمستردام يأتون بشكل أساسى للحصول على الماريجوانا، بحسب هالسيما، فى حين أظهرت دراسة أخرى أن المدينة ستدعم أقل من 70 مقهى إذا تم تقديم الخدمة للسكان المحليين فقط.

وقالت رئيسة البلدية: "أمستردام مدينة عالمية ونرغب فى جذب السياح - لكن لثرائها وجمالها ومؤسساتها الثقافية"، مضيفة أن سوق القنب كان كبيرًا جدًا وله روابط كثيرة جدًا بالجريمة المنظمة.

وقالت إن المدينة يمكن أن تظل "منفتحة ومضيافة ومتسامحة"، ولكن فى نفس الوقت ستجعل الحياة أكثر صعوبة للمجرمين وتقلل من السياحة الجماعية منخفضة الميزانية.

وقالت "الجارديان" إن القنب يُعد غير قانونيا من الناحية الفعلية فى هولندا، ولكن حيازة أقل من خمسة جرامات (0.18 أونصة) من المخدر تم تجريمها فى عام 1976 بموجب "سياسة التسامح". لا يزال الإنتاج غير قانونى ولكن يُسمح للمقاهى ببيعه.

وقالت هالسيما إن الإجراء سيستغرق بضعة أشهر ليصبح ساريًا لأنه ستكون هناك حاجة إلى فترة من الاستشارات والانتقال لأصحاب المقاهى، وأرادت المدينة تقديم مخطط مميز للبائعين المعتمدين.

هناك حظر مماثل، مدعوم بقانون عام 2012، موجود بالفعل فى مدن مثل ماستريخت ودين بوش، اللتين اشتكتا منذ فترة طويلة من الأعداد المفرطة للزوار الذين يدخنون ويعبرون الحدود من بلجيكا وألمانيا وفرنسا.