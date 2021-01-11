محمد قمصان "محارب السرطان" من دعم السوشيال ميديا لتشكيك فى روايته

ألقت مباحث مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، القبض على محمد قمصان ووالدته من منزلهما بقرية سنهور المدينة، التابعة لمركز دسوق، للتحقيق معهما فى واقعة ادعاءه المرض بالسرطان، واستخدامه صفحات التواصل الاجتماعى للترويج لذلك.

والتقى "اليوم السابع" بوالدته والتى أكدت أنه مصاب بالسرطان، ولديه كل ما يثبت ذلك، وأنه يعانى من المرض طوال 4 سنوات، أول سنتين كان التشخيص خاطئ، وبعدها ثبت إصابته، وعرض ما يثبت من تحاليل وإشاعات.

وأكدت آمال عثمان، والدة محمد قمصان، متحدى السرطان، أن نجلها أصيب بجلطة بسبب غضبه من منتقديه، واتهامه بالباطل، وتم نقله للقاهرة، واستقبله والده هناك.

وأضافت لـ"اليوم السابع": "حسبنا الله ونعم الوكيل فى كل من ظلم نجلى"، متسائلة كيف يتاجر شاب بمرضه كما يدعون، وشددت على أن نجلها يتم علاجه منذ 4 سنوات، ومن لا يصدق فهو حر، ولكنه لا يتهم الناس بالباطل، ولديها كافة الإشاعات والتقارير".

وأكد على أحمد الشناوى، صديق متحدى السرطان، أن صديقه مصاب بالسرطان منذ مدة كبيرة ويعانى من مرضه، ويعيب على كل منتقديه، أنهم كذبوه، وهم لا يعلمون حقيقة مرضه.

وأضاف أنه كان يتردد عليه فى صالون الحلاقة، ويعرف بحقيقة مرضه، ويحاول دعمه، وتخفيف آلامه، معلقا على منتقديه، بأنه لا يشعر بالألم إلا صاحبه، مؤكدا أن عددا كبيرا من أهالى قرية سنهور المدينة التابعة لمركز دسوق لا يعلمون بحقيقة مرضه.