محافظ كفر الشيخ يتابع خطوات حل مشكلة مشروعات الإسكان الإجتماعى

كفر الشيخ – محمد سليمان

عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اجتماعا لتطوير عاصمة المحافظة ومدنها وذلك للبدء فى إنهاء الاجراءات التحضيرية لاستلام قطعتى أرض بنطاق مدينة كفر الشيخ بمنطقة الاسكان الاجتماعى "تحيا مصر" لاستكمال المراحل التالية، وفى إطار مشروع سكن لكل المصريين مما سيوفر وحدات سكنية لأغلب الحاجزين فضلاً عن إقامة وتنفيذ وحدات خدمية مختلفة بالإضافة الى قطعتى الأرض السابق استلامهم وإجراء اختبارات التربة لهم وإعداد التصميمات الهندسية والمعمارية بمنطقة الجامعة التى ستستوعب حوالى أكثر من مائتى عمارة سكنية.

يشار إلى أن ذلك يأتى فى إطار سعى وتعاون أجهزة الدولة ، لحل مشكلة الإسكان الاجتماعى التى استمرت عدة سنوات، بالإضافة إلى تنفيذ وحدات خدمية مختلفة "عدد من المدارس ومحطات مياه شرب وصرف الصحى ".

جاء ذلك بالتنسيق مع المركز الوطنى لاستخدامات الأراضى وجهاز تطوير العشوائيات لإنشاء مواقع خدمية على الأرض عاصمة المحافظة "مدينة كفر الشيخ"، وذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، ومعاونى المحافظ لشئون التطوير والمشروعات، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والمهندسة فاطمة الشوادفي، مدير عام التخطيط العمرانى بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.



بدء عمل مجسات في الارض التي سيقام عليها وحدات اسكان اجتماعي