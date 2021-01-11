محافظ سوهاج يسلم 10 عقود تقنين أراض أملاك دولة للمواطنين.. صور

سوهاج محمود مقبول

سلم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم،10 عقود لتقنين الأراضي أملاك الدولة لمواطنين من مراكز "أخميم، وسوهاج، ودار السلام، وساقلتة "، ممن استوفوا الاشتراطات المطلوبة، بحضور عبد الحليم محمود مدير الأملاك، وسيد التهامي مدير وحدة التقنين، بديوان عام المحافظة .

وقال محافظ سوهاج أنه تم اعتماد 2553 عقدا لتقنين أراضي الدولة بالمحافظة وفقا للقانون حتى الآن، حيث بلغت حصيلة التقنين 307 مليون جنيه، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بشأن الحفاظ على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب، مشيرا إلى أنه جار تجهيز 1993 عقدا آخر لتسليمهم للمواطنين.

واستعرض " الفقي " خلال تسليم العقود مميزات العقد الجديد الموحد الذي أصدرته المحافظة، حيث يحتوي على العديد من وسائل التأمين والعلامات المائية التي تمنع التزوير والتقليد، بالإضافة إلى علامات سرية يتم الكشف عنها بأجهزة خاصة، وذلك لضمان سلامة العقد ومحتوياته.







المحافظ يسلم عقود التقنين (2)































