اليوم السابع
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محافظ دمياط توجه بإزالة بناء لطابق علوى مخالف بعقار فى قرية البساتين

الإثنين، 11 يناير 2021 02:44 م
محافظ دمياط توجه بإزالة بناء لطابق علوى مخالف بعقار فى قرية البساتين الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط معتز الشربينى

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توجهت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الاثنين، إلى قرية البساتين التابعة لمركز كفر البطيخ، وذلك للوقوف على الوضع الخاص لعقار بطريق السبخة تم تقديم طلب تصالح فى مخالفات البناء بشأنه إلا أن مالكه قام ببناء دور ثالث علوى بالمخالفة فى ظل أزمة كورونا.

وأصدرت محافظ دمياط، تعليمات مشددة إلى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ ورئيس الوحدة المحلية بالقرية، بإصدار قرار إزالة للدور المخالف، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه هذه المخالفة، مشددة على التصدى الحاسم لجميع المخالفات، وعدم التهاون مع المخالفين مشددة على إتخاذ كافة الخطوات الرادعة فى هذا الشأن.

 


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