محافظ بورسعيد ووفد المنظمة العربية للتنمية الإدارية يتفقدون سوق الأسماك

بورسعيد محمد فرج

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بور سعيد، يرافقه وفد المنظمة العربية للتنمية الإدارية برئاسة السفير ناصر القحطانى اليوم الأثنين، سوق الأسماك الجديد وبازار بورسعيد الجديد بحى العرب عقب الانتهاء من حفل تكريم المحافظ بجائزة أفضل محافظ عربى .

واستعرض محافظ بورسعيد الجهود المبذولة للارتقاء بالمشروعات الخدمية والتنموية والتى كان على رأسها إنشاء أسواق حضارية بعد ما تم القضاء على الأسواق العشوائية ببورسعيد فى إطار التنمية الشاملة بالمحافظة .

ومن جانبهم، أشاد وفد المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالطفرة التنموية فى الأسواق الحضارية على أرض بورسعيد والتى تعبر عن رغبة القيادة السياسية فى تحقيق أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.