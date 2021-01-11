محافظ بنى سويف ورئيس هيئة التنمية الصناعية يتفقدان مصنع لإنتاج الأكسجين

بنى سويف هانى فتحى

تفقد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، يرافقه اللواء محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية، مصنعاً للغازات الصناعية والطبية بمنطقة كوم أبوراضى الصناعية والذى يعمل بطافة 800 إسطوانة أكسجين،مطمئناً على انتظام العمل بالمصنع وتلبية احتياجات القطاع الطبى من الأكسجين،وذلك فى حضور المهندس حامد صديق، والمحاسب محمد بكرى رئيس مركز ومدينة الواسطى.

استمع المحافظ لمسؤولى المصنع عن سير منظومة العمل،مطمئناً على الإجراءات المنفذة والسريعة حيال أية مشكلة قد تواجه انتظام العمل بمصانع الأكسجين، خاصة فى تلك الفترة التى تشهد تزايد الطلب على الأكسجين فى ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وكلف المحافظ، رئيس المدينة بالتواجد اليومى والتواصل على مدار الساعة بمسؤولى المصانع والتعامل السريع مع أية شكاوى أو مطالب لمشكلات طارئة قد تواجه انتظام عمل المصانع، موجها بالمراجعة على مدار الساعة لانتظام التيار الكهربائى الواصل لمصانع الأكسجين مع تجهيز البدائل فى حالة الطوارئ.

واستكمل المحافظ ومرافقوه الجولة الميدانية بالمنطقة للوقوف على متطلباتها وخطوات النهوض بها، حيث تفقد أحد مصانع الأدوات المنزلية الذى يعتمد على المكون المحلى لإنتاج منتجات ينافس بها السوق المحلى والتصدير للخارج مع تحقيق المعادلة الصعبة من حيث جودة المنتج والسعر المنخفض.

وحرص المحافظ، يرافقه رئيس الهيئة على زيارة مقر إدارة المنطقة الصناعية بكوم أبوراضى، وعقد اجتماعا مع العاملين للوقوف على سير المنظومة والمعوقات التى قد تواجه انتظام وفعالية الأداء التنفيذى فى قطاع حيوى ذى أولوية للجهاز التنفيذى للمحافظة ، فى إطار التوجيهات المستمرة للدولة بالدفع بالاستثمار من خلال العمل المتواصل والحلول غير التقليدية.