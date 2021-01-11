محافظ المنيا يقرر تخصيص 5 أتوبيسات من النقل الجماعى لدعم منطقة كمين الصفا

المنيا – حسن عبد الغفار

وافق اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، على تخصيص 5 سيارات أتوبيس من مشروع النقل الجماعي، لتسهيل عملية نقل المواطنين بحى الزهراء والقرنفل وابنى بيتك المرحلة الثالثة بمنطقة المنيا الجديدة كمين الصفا، وذلك بجانب سيارات الأتوبيس المخصصة من قبل جهاز مدينة المنيا الجديدة.

وقال محافظ المنيا، إن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لخلق مجتمعات عمرانية جديدة واعمارها بالسكان وتخفيف الضغط على المدن الرئيسية، حيث تسعى الأجهزة التنفيذية للمحافظة على توفير كافة الخدمات والمواصلات لتسهيل عملية الانتقال.

وأعرب سكان زهراء المنيا الجديدة والقرنفل عن خالص شكرهم وتقديرهم لمحافظ المنيا على الدعم المقدم لأهالى تلك المناطق ، مؤكدين أنها تعد خطوة هامة لتشجيع المواطنين على الخروج للمدن الجديدة ذات البيئة الحضارية.

وأكد أشرف فاروق مدير مشروع النقل الجماعى بالمحافظة، استمرار تواجد الاتوبيسات بصورة دورية وذلك بالتنسيق المستمر مع جهاز مدينة المنيا الجديدة، لتحقيق الصالح العام للمواطنين، ويتم انتظام مواعيد حركة تنقل الاتوبيسات طبقا للجدول الزمنى المحدد على مدار ساعات اليوم.